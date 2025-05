Atlético-MG goleia Maringá e avança às oitavas da Copa do Brasil

Patrick comemora o segundo gol do Galo sobre o Maringá pela Copa do Brasil • Pedro Souza / Atlético

Rubens, Patrick, Rony e Lyanco marcaram os gols da vitória por 4 a 0 na Arena MRV.

Na segunda etapa, Patrick ampliou, Rony fez o terceiro e Lyanco, de cabeça, fechou o placar decretando a goleada e a classificação. No jogo de ida, as equipes empataram em 2 a 2, portanto, precisavam de uma vitória por qualquer placar para avançar na competição.

O Atlético-MG agora aguarda o sorteio, ainda sem data definida, para descobrir quem irá enfrentar nas oitavas.

Os gols

O galo pressionou, mas só conseguiu abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 48 minutos, Cuello cobrou lateral e encontrou Rubens sozinho na área, que só precisou bater rasteiro para balançar a rede.

Na segunda etapa, aos sete minutos, Natanael cruzou para Patrick, que se antecipou ao goleiro e tocou para ampliar e fazer seu primeiro gol pelo Atlético.

Aos 32, em jogada de contra-ataque, Scarpa tocou para Rony, sozinho, bater cruzado e fazer o terceiro gol do jogo.

No fim, aos 43, Bernard cobrou a falta com cruzamento na área e Lyanco, de cabeça, fechou a goleada do Atlético.

Pênalti desperdiçado

Aos 15 minutos do segundo tempo, Lyanco foi derrubado na área por Maranhão e o árbitro marcou pênalti a favor do Galo. Hulk foi para a cobrança, mas desperdiçou a chance de ampliar, isolando a bola.

Próximos jogos

Agora o Atlético volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Galo recebe o Corinthians no próximo sábado (24), às 21h (horário de Brasília). Já o Maringá tem compromisso pela Série C, enfrentando o Anápolis no domingo (25), às 19h (horário de Brasília).

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/06:09:54

