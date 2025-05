Atlético-MG vence Caracas e se aproxima de vaga na Sul-Americana

Foto: Reprodução | Galo chegou a oito pontos no Grupo H.

O Atlético-MG deu importante passo para conseguir a classificação para o mata-mata da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (15), os alvinegros receberam o Caracas, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e venceram por 3 a 1, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos.

Com o resultado, os donos da casa assumiram a liderança provisória do Grupo H, com oito pontos, enquanto os visitantes, com cinco, ficam em terceiro. O Ciencano — vice-líder com seis pontos — recebe o Deportes Iquique — lanterna, com quatro — entre o final da noite e o começo da madrugada desta sexta-feira (16), no Peru.

Vale lembrar ainda que apenas o “campeão” de cada chave garante vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana. Os vice-líderes vão fazer disputar os playoffs por oito vagas contra os terceiros dos grupos da Libertadores.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado. Hulk, aos 19 minutos, e Saravia, aos 42, por exemplo, chegaram a carimbar o travessão adversário. Everson precisou fazer milagre e torcer por erro de Echenique, aos 23. Com esse cenário, o Galo conseguiu abrir o placar aos 27. Cuello cruzou na área, Blessing Edet se antecipou, foi tentar tirar de cabeça e acabou marcando contra.

A etapa final foi ainda mais agitada. Logo aos dois minutos, Júnior Santos cruzou e Cuello chegou cutucando de cabeça para ampliar. O Caracas descontou em cobrança de pênalti convertida por De Santis, aos 13, após pênalti de Caio Paulista sobre Echenique.

A vitória foi garantida aos 31. Igor Gomes deu bela lançamento de trivela para Gustavo Scarpa, que serviu Rony para fechar o placar. Aos 43, Scarpa carimbou o travessão e quase marcou gol olímpico. Na sequência, Júnior Santos ainda teve uma bola tirada em cima da linha pela zaga.

Portões fechados

Assim como tinha sido na goleada por 4 a 0 sobre o Deportes Iquique, pela segunda rodada, o Atlético-MG precisou jogar com portões fechados por determinação da Conmebol. O Galo foi punido por conta dos sinalizadores na vitória contra o River Plate, pela semifinal da Libertadores do ano passado, em que terminou com o vice-campeonato diante do Botafogo.

Próximos jogos

A sexta e última rodada do Grupo H vai ser disputada às 21h30 do dia 29 de maio, uma quinta-feira. O Atlético-MG vai receber o Cienciano, na Arena MRV. Já o Deportes Iquique visita o Caracas no estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.

Antes, o Galo tem compromissos importantes pelo futebol nacional. Enfrenta o Cruzeiro, às 20h30 de domingo (18), no Mineirão, em Belo Horizonte, e o Corinthians às 21h do dia 24, sábado, na Arena MRV, pelo Brasileirão, em que aparece no sétimo lugar.

Além disso, os alvinegros recebem o Maringá, na próxima quarta-feira (21), na Arena MRV, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, houve empate por 2 a 2. Quem vencer, assim, fica com a classificação. Nova igualdade força a disputa de pênaltis.

