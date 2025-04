Ator da Netflix morre aos 44 anos após mal súbito em academia

Foto: Reprodução | A notícia gerou grande comoção entre fãs e seguidores nas redes sociais.

O ator e fisiculturista Vittorio Pirbazari, conhecido por sua participação na série “Dogs of Berlin”, da Netflix, faleceu na última segunda-feira (31) após sofrer um ataque cardíaco enquanto corria na esteira de uma academia. Natural de Teerã, no Irã, ele tinha 44 anos e deixa um filho. A notícia gerou grande comoção entre fãs e seguidores nas redes sociais.

Segundo a mídia local, Pirbazari desmaiou repentinamente durante o treino. O falecimento foi confirmado pelo ator e diretor Said Ibrahim, amigo do artista, que lamentou sua partida e afirmou que a causa foi um ataque cardíaco. “Simplesmente acontece, de um momento para o outro. Você nunca sabe quando isso vai acontecer”, declarou Ibrahim, emocionado, em um vídeo de despedida. “Muitos de vocês que conheceram Vito veem um cara de dois metros de altura e muitos músculos, que parece perigoso. Mas posso dizer: Vito tinha um coração mole”, completou.

Na série Dogs of Berlin, Pirbazari interpretou o personagem Daher Tarik em quatro episódios. Ele também participou de outras produções alemãs, como Pumpen e Viktor Bringt’s.

Dias antes de sua morte, o ator compartilhou com seus 90 mil seguidores no Instagram que havia voltado aos treinos após três meses afastado devido a uma cirurgia.

Nas redes sociais, a notícia foi recebida com tristeza por fãs e admiradores. “Por favor, me diga que isso não é verdade, cara”, lamentou um seguidor. Outro deixou uma prece: “Ó Allah, perdoe-o e tenha misericórdia dele. Dê-lhe paz e perdoe-o. Torne sua recepção honrosa, amplie seu túmulo, lave-o com água, neve e gelo e purifique-o de seus pecados como um manto branco e limpo da sujeira.”

