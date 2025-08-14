Atraso em pagamento suspende transporte escolar e afeta alunos em Canaã dos Carajás

(Foto: Reprodução) – A paralisação, segundo informações obtidas de forma extraoficial, foi motivada pelo atraso no pagamento dos serviços contratados pela Prefeitura.

Nesta quinta-feira (14), o transporte escolar da rede municipal de Canaã dos Carajás (PA) foi interrompido, deixando alunos da zona urbana e rural sem conseguir chegar às escolas. Ônibus não apareceram nos pontos de embarque e muitos estudantes aguardaram por horas, sem explicações imediatas.

A paralisação, segundo informações obtidas de forma extraoficial, foi motivada pelo atraso no pagamento dos serviços contratados pela Prefeitura. Empresários afirmam que a Controladora Interna do município, Dra. Joyce Silveira, estaria dificultando a liberação dos valores devidos às empresas responsáveis pelo transporte.

O impasse já começa a gerar impactos graves: há relatos de atrasos no pagamento de funcionários e falta de recursos até para abastecer os veículos.

Um empresário do setor, que preferiu não se identificar, afirmou:

“Temos três notas fiscais retidas na mesa da Controladora Interna, sem liberação. Para manter as operações, estamos recorrendo a empréstimos, mas chegamos ao limite. É revoltante ver uma prefeitura com mais de meio bilhão de reais em caixa atrasar pagamentos de um serviço tão essencial. Hoje já é 14 de agosto e nossos colaboradores ainda não receberam.”

Enquanto a situação não é resolvida, milhares de estudantes permanecem prejudicados, e o calendário escolar corre risco de mais interrupções.

Fonte: Portal Debate ,Papo Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/14:18:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...