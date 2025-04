Atriz acaba presa após tentar atropelar marido que a agrediu

Kim Delaney e marido envolvidos em polêmica de violência doméstica | Divulgação

Kim Delaney, atriz de Chicago Fire, se envolveu em polêmica com o marido, resultando em prisões. Entenda os desdobramentos desse drama real.

No mundo do entretenimento, é comum ver artistas envolvidos em polêmicas e reviravoltas dignas de roteiros de cinema. Mas, desta vez, o drama aconteceu na vida real. A atriz Kim Delaney, de 63 anos, conhecida por seus papéis em Chicago Fire e CSI: Miami, se viu no centro de uma confusão com desdobramentos inesperados.

O que começou como uma denúncia contra seu marido James Morgan acabou se virando contra ela e os dois terminaram atrás das grades. O episódio aconteceu no último sábado (29), em Los Angeles, e rapidamente ganhou as manchetes dos principais tabloides americanos.

Denúncia e reviravolta

Na sexta-feira (28), Kim Delaney procurou as autoridades para registrar um boletim de ocorrência contra o marido, acusando-o de violência doméstica. Naquele momento, James Morgan não estava em casa, o que fez com que a atriz voltasse para a residência sem que ele fosse detido.

No entanto, no dia seguinte, quando James retornou, Kim decidiu acionar a polícia novamente para que ele fosse preso. Mas a situação tomou um rumo inesperado quando Morgan virou o jogo contra a esposa.

Ao ser abordado pelos agentes, ele apresentou uma gravação em que, segundo seu relato, Kim tentou atropelá-lo. A evidência foi o suficiente para que a polícia também a detivesse – e, dessa vez, a acusação contra a atriz foi ainda mais grave do que a do marido.

Acusações e prisão

Com o vídeo como prova, Kim Delaney foi presa sob a acusação de agressão criminosa com probabilidade de causar lesões corporais graves. Já James Morgan foi detido por contravenção de violência doméstica, uma infração considerada menos grave.

Ambos foram levados para a delegacia de Los Angeles, onde prestaram depoimentos. Ainda não se sabe se pagaram fiança para serem liberados ou se seguem detidos à espera de uma audiência judicial.

Carreira de Kim Delaney

Kim Delaney construiu uma carreira sólida na TV e no cinema. Além de seus papéis marcantes em Chicago Fire e CSI: Miami, também atuou em séries como The O.C., Law & Order e Army Wives. No cinema, esteve em filmes como Anatomia de um Assassino (1991) e Darkman 2 (1995).

