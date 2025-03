Atriz Emilie Dequenne morre aos 43 anos vítima de um câncer raro

Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

A artista belga morreu nos arredores de Paris.

A atriz belga Emilie Dequenne, de 43 anos, faleceu neste domingo, em Paris, após uma batalha contra um câncer raro. A notícia foi confirmada pelo agente e pela família da artista.

Em outubro de 2023, Emilie revelou que havia sido diagnosticada com um câncer raro nas glândulas adrenais, pequenos órgãos localizados acima dos rins. Meses depois, já em 2024, ela compartilhou que a doença estava em remissão. No entanto, no final do ano, a atriz anunciou que havia sofrido uma recaída.

Emilie Dequenne ficou conhecida internacionalmente por seu papel no filme Rosetta, que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Cannes. A atriz deixa uma filha, Milla, de 22 anos, e o marido, Michel Ferracci.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/15:24:08

