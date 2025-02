Atriz global anuncia casamento com homem 26 anos mais velho

(Foto: Reprodução) – Adriana Birolli está tranquila quanto aos preconceituosos | Reprodução/Redes Sociais

A atriz Adriana Birolli, de 36 anos, compartilhou de maneira alegre que vai se casar com o empresário Ivan Zettel, de 62 anos, no segundo semestre de 2025. O casal está junto desde 2020, e a relação foi iniciada graças ao “cupido” Eri Johnson.

Birolli expressou sua felicidade ao anunciar o noivado, que aconteceu no final de 2023, mas revelou que só agora, no início de 2025, tomou a decisão definitiva de oficializar a união.

A alegria da atriz serve para combater os comentários preconceituosos que tem recebido nas redes sociais e nas ruas, em função do seu noivo ser 26 anos mais velha que ela.

Ela diz que, diferente do ambiente virtual, a relação do casal nunca enfrentou dificuldades por parte dos amigos e familiares. “A gente percebe o preconceito alheio, mas é uma besteira tão grande das pessoas”, lamentou Birolli.

Adriana e Ivan se conheceram durante o trabalho, em um grupo de amigos que se encontravam após os compromissos profissionais. Depois de alguns meses, após o término do casamento de Adriana, eles se aproximaram e começaram o relacionamento.

Agora, com planos para um casamento em 2025, o casal está ansioso para organizar o evento, que será um grande projeto pessoal para a atriz, que já se prepara para enfrentar a rotina intensa de preparativos e decisões importantes.

