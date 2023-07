Atriz pornô Adriana Chechik inova e ‘se transforma’ em IA após quebrar coluna em piscina de espuma (Foto:Reprodução / Instagram).

‘Adriana Chechik AI Companion’, um app personalizado onde seu público terá conversas explicitas com a sua versão robô

A atriz pornô Adriana Chechik que está sem trabalhar desde que fraturou a coluna em novembro do ano passado resolveu inovar e utilizar a Inteligência Artificial (IA) para voltar a trabalhar. Adriana irá lançar o próprio programa “Adriana Chechik AI Companion”, um app personalizado onde seu público terá conversas explicitas com a sua versão robô. As informações são do site TMZ.

A estratégia da atriz é para retomar o contato com seu público que ficou “abandonado”, após seu acidente. Na ocasião, a atriz estava fazendo uma cena/apresentação onde teve que pular de um pedestal em uma piscina de espuma que não tinha acolchoamento suficiente, durante um evento da TwitchCon, em novembro de 2022. Sua coluna se quebrou em duas partes e ela precisou ser hospitalizada.

Na época ela também descobriu que estava grávida e devido a cirurgia a gestação foi interrompida. Ela lamentou na época. “Bem, eu quebrei minhas costas em dois lugares e estou fazendo uma cirurgia para colocar uma haste de apoio. Mande seu apoio. […] Eu não estou mais grávida por causa da cirurgia. Não poderia continuar com a gestação. Mas meus hormônios também estão muito bagunçados por conta disso”, disse.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2023/16:26:12

