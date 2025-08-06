Atuação rápida da PM resulta na prisão de suspeitos de homicídio em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Em uma ação rápida e coordenada, a Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido na manhã desta quarta-feira (6), em Novo Progresso. A prisão ocorreu por volta das 15h30 no Lago Municipal, durante patrulhamento de rotina.

O 3º Sargento De Sousa, que fazia caminhada no local, avistou os indivíduos consumindo substância entorpecente e realizou a abordagem, solicitando apoio da guarnição de serviço. Em minutos, a equipe da VTR Reserva 067, composta pelo CB Thiago e SD Munhoz, chegou ao ponto indicado.

Durante a identificação dos suspeitos, os policiais reconheceram os indivíduos como sendo os autores da tentativa de homicídio registrada mais cedo. Questionados, dois deles – I. F. B. e J. de A. S. – confessaram o crime. O terceiro, R. S. R., negou participação.

Conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, os envolvidos foram informados de que a vítima, Ronaldo, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O delegado de plantão, Dr. César, autuou os suspeitos em flagrante por homicídio consumado.

A operação foi coordenada pelo Comando Regional CPR X, sob o comando do Cel QOPM Márcio Abud, e contou com o apoio da estrutura do 46º BPM.

