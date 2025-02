Audiência define continuidade de processo seletivo da Prefeitura de Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Em audiência de conciliação realizada entre o município de Itaituba e o Poder Judiciário, ficou definida a continuidade do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025, promovido pela Prefeitura para preenchimento de vagas na administração direta. O encontro ocorreu após a suspensão do certame por decisão judicial, motivada por uma Ação Civil Pública do Ministério Público (MP).

A audiência foi conduzida pelo juiz Wallace Carneiro de Sousa e contou com a presença do promotor Dirk Costa de Matos Júnior, representando o MP. Pelo município, participaram o advogado-geral Diego Cajado e o secretário municipal de Administração Diego Mota.

Decisão judicial e novas etapas

Durante a audiência, a Prefeitura acatou o pedido do Ministério Público para divulgar as notas individuais dos candidatos classificados e reabrir o prazo para interposição de recursos. De acordo com o secretário Diego Mota, as notas gerais serão divulgadas na quarta-feira (26), e na quinta-feira (27), será aberto um novo prazo para apresentação de recursos. Após essa etapa, o processo seletivo seguirá normalmente conforme previsto no edital.

A suspensão do PSS ocorreu devido a uma ação do Ministério Público, que apontou falta de transparência na divulgação das notas individuais dos candidatos, o que impediria a interposição de recursos fundamentados. Com a decisão tomada na audiência de conciliação, a situação foi regularizada e o certame poderá prosseguir.

Os candidatos devem ficar atentos às novas datas divulgadas pela Prefeitura para garantir o acompanhamento do processo seletivo.

