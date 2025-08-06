Audiência pública para debater gestão social da Bacia do Tapajós terá opção de participação on-line
Evento será realizado pelo MPF e pelo MPPA na próxima terça-feira (12), em Santarém, e terá opção de participação on-line, além da possibilidade de participação presencial.
O debate será transmitido ao vivo pelo canal do MPF no Youtube (www.mpf.mp.br/pa/youtube) e os interessados podem participar de forma on-line pela plataforma de videoconferência Zoom (www.mpf.mp.br/pa/zoom), segundo as regras para manifestação. Para se manifestar durante a audiência, é necessário se inscrever até a véspera do evento por e-mail, enviando mensagem para prpa-prmsantarem-gab5@mpf.mp.
O evento tem como públicos-alvo a sociedade civil organizada, instituições governamentais e não governamentais com atuação na proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos.
Objetivos – A audiência visa criar um espaço de debate com a sociedade civil e com órgãos estatais sobre a necessidade de implementar um Comitê Gestor para a bacia do Tapajós, afluente da margem direita do Rio Amazonas. A iniciativa busca promover uma gestão descentralizada, participativa e sustentável dos recursos hídricos da região.
O edital de convocação do debate, que cita inquéritos civis relacionados ao tema, aponta uma série de problemas graves que motivaram a convocação, entre eles:
- Contaminação por mercúrio: estudos técnicos evidenciaram um “gravoso estado de contaminação mercurial” do povo Munduruku, decorrente da exploração de garimpos ilegais na microrregião de Itaituba. Pesquisas alertam para o risco à saúde de toda a população que consome peixes do rio. A gravidade do tema já levou à criação do Fórum de Combate à Contaminação Mercurial na Bacia do Tapajós;
- Impactos de portos e hidrovias: a audiência abordará os conflitos gerados pela instalação de portos, especialmente em Itaituba e Santarém. O MPF e o MPPA mencionam pesquisa publicada em 2023 pela organização Terra de Direitos que indica a existência – até aquele ano – de 41 instalações portuárias previstas ou em operação e constata irregularidades em processos de licenciamento ambiental que não realizaram a consulta prévia, livre e informada a povos indígenas e comunidades tradicionais
- Escassez hídrica: os membros do Ministério Público também citam a situação de seca histórica na Amazônia, que levou o governo do Pará a decretar situação de emergência ambiental em 2024. A Agência Nacional de Águas (ANA) também declarou, pela primeira vez na história, Situação de Escassez Quantitativa de Recursos Hídricos no trecho baixo do Tapajós.
Grupo de trabalho – Além dos debates sobre o tema proposto, um dos objetivos da audiência é viabilizar a criação de um grupo de trabalho, se for o caso, para articular a formação do Comitê Gestor, conforme previsto na Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº 5/2000. O evento também rediscutirá o acatamento da Recomendação nº 6/2025, expedida pelo MPF, que trata da gestão das bacias dos rios Tapajós e Madeira.
Serviço:
Audiência Pública “Gestão Social da Bacia Hidrográfica do Rio Tapajós e Seus Recursos Hídricos”
Quando: próxima terça-feira, 12 de agosto, a partir das 8h30
Onde: auditório do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em Santarém, na avenida Mendonça Furtado, nº 3991, bairro Liberdade
Inscrições para fala: os interessados em se manifestar durante o evento devem se inscrever até a véspera da audiência pelo e-mail prpa-prmsantarem-gab5@mpf.mp.
On-line: o evento será transmitido ao vivo pelo MPF na internet, em www.mpf.mp.br/pa/youtube . Pessoas que tiverem interesse em participar on-line podem fazer isso por videoconferência, em www.mpf.mp.br/pa/zoom .
Público-alvo: aberto ao público em geral, especialmente a membros da sociedade civil organizada, instituições governamentais e não governamentais.
Fonte: Ministério Público Federal no Pará
