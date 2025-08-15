Aula Magna no Campus Rurópolis da Ufopa será no dia 18 de agosto

Foto: Reprodução | Tema vai destacar a importância da educação superior

As atividades do Campus da Universidade Federal do Oeste do Pará em Rurópolis começarão oficialmente com uma Aula Magna no dia 18 de agosto. Ministrada pelo ex-reitor da Ufopa, Prof. Dr. Hugo Alex Carneiro Diniz, a aula terá o tema “Educação superior e as suas contribuições para o desenvolvimento regional”.

Criado por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal, especificamente o PAC Universidades, anunciado em 2024, o Campus Rurópolis é resultado do processo de expansão da Rede Federal de Universidades.

A Ufopa já desenvolvia atividades naquele município desde 2021, por meio de um núcleo universitário, com o curso de Agronomia. Agora também ofertará curso de Letras/Língua Portuguesa.

A Aula Magna ocorrerá na Câmara Municipal de Rurópolis com a participação de autoridades acadêmicas e legislativas e da população em geral.

Recepção dos novos estudantes

Também haverá atividades especiais de recepção aos novos estudantes do Campus Rurópolis da Ufopa, de acordo com a seguinte programação:

Segunda-feira (18/08): 14h – Apresentação dos cursos de Letras e Agronomia – Proen, Proppit e Procce (no Núcleo Universitário) 17h – Aula Magna

Terça-feira (19/08): 14h – Trote Solidário (no Núcleo Universitário)



A coordenação do curso de Agronomia organizou ainda duas palestras, nos dias 20 e 21 de agosto, específicas para a área de Ciências Agrárias: no dia 20, às 14h, haverá momento de integração com os estudantes de Agronomia (Forma Pará) e palestra com o engenheiro agrônomo Wander Lúcio Rodrigues; no dia 21, palestra com representante da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). Essas atividades serão realizadas no Núcleo Universitário.

