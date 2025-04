Aumentam os casos de tuberculose em Santarém e Secretaria de Saúde alerta população

A tuberculose pode se instalar nos gânglios, rins, olhos, ossos, mas é mais comum nos pulmões — Foto: JN

Em 2025, número de casos registrados já é maior que o total do ano passado. Mortes pela doença também aumentaram e preocupam autoridades de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, no oeste do Pará, tem feito alertas à população sobre o crescimento preocupante de casos de tuberculose registrados em 2025. De acordo com dados repassados pela própria pasta, o número de pessoas diagnosticadas com a doença nos primeiros meses deste ano já ultrapassou o total contabilizado ao longo de todo o ano de 2024.

O cenário acende um sinal de alerta. Somente nos três primeiros meses de 2025, o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) já realizou 21 atendimentos de pacientes diagnosticados com tuberculose. Em comparação, no mesmo período de 2024, o número foi bem inferior, com apenas quatro casos registrados.

Além do aumento de diagnósticos, os dados de mortalidade também são alarmantes. Em 2025, seis pessoas já morreram vítimas da doença em Santarém. No ano passado, foram quatro mortes, todas registradas no HMS.

A Secretaria reforça que o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para a cura da doença e para evitar a disseminação do bacilo de Koch, agente causador da tuberculose. O tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e tem alta taxa de cura quando seguido corretamente.

A população deve ficar atenta aos principais sintomas da doença, como tosse persistente por mais de três semanas, febre, suor noturno, cansaço e perda de peso. Pessoas com esses sintomas devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) o quanto antes para avaliação médica e realização dos exames necessários.

A Secretaria de Saúde também orienta que familiares e pessoas que convivem com pacientes diagnosticados sejam avaliadas, como medida de prevenção e controle da doença.



