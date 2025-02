Aumento de Casos de Covid-19 em Rurópolis: Secretaria Municipal de Saúde Suspende Visitas

Imagem: Ilustrativa | Medida visa proteger pacientes hospitalizados e evitar a propagação do vírus.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) alerta para o aumento de casos de Covid-19 no município de Rurópolis, no sudoeste do Pará. De acordo com informações, novos casos foram confirmados e notificados desde o início de fevereiro de 2025.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, a Semsa informa que as visitas aos pacientes hospitalizados estão suspensas por tempo indeterminado devido ao aumento dos casos de Covid-19 na cidade. Em caso de sintomas suspeitos, é recomendado procurar uma Unidade Básica de Saúde.

Comunicado!

A Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis, por meio da Direção do Hospital Municipal de Rurópolis (HMR), informa que as visitas aos pacientes hospitalizados estão suspensas por um período indeterminado em decorrência do aumento significativo de casos de Covid-19.

A medida adotada pela Semsa busca resguardar a saúde dos pacientes que se encontram hospitalizados, evitando assim possíveis casos de contaminação dentro da unidade hospitalar. Sentiu algum sintoma suspeito? Dirija-se a uma Unidade Básica de Saúde e solicite a testagem rápida.

