Aurélio Goiano participa de retiro cristão e desmente boatos sobre viagem

(Foto: Reprodução) – Aurélio Goiano revelou que esteve participando do retiro cristão Legendários, um movimento espiritual que propõe 72 horas de imersão com desafios físicos e reflexões profundas nas montanhas.

Nos últimos dias, Parauapebas, no sudeste do Pará, foi tomada por rumores sobre o paradeiro do prefeito Aurélio Goiano (Avante). Nas rodas de conversa e grupos de mensagens, circulavam boatos de que ele e a primeira-dama Beatriz Ramos estariam embarcando rumo às Maldivas ou que ela estaria envolvida em procedimentos estéticos. No entanto, os comentários foram logo desmentidos com um vídeo oficial publicado nas redes sociais.

Aurélio Goiano revelou que esteve participando do retiro cristão Legendários, um movimento espiritual que propõe 72 horas de imersão com desafios físicos e reflexões profundas nas montanhas. Criado há dez anos e presente no Brasil desde 2018, o projeto já atraiu milhares de participantes em busca de fortalecimento espiritual. Não é a primeira vez que o prefeito participa do evento. Declaradamente religioso, Aurélio já afirmou em diversas ocasiões que a fé é parte indissociável de sua vida pública e pessoal.

Mesmo ausente fisicamente, ele destacou que a cidade não parou. Durante o fim de semana, a gestão municipal promoveu a escuta pública do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 no Cedere I, etapa fundamental na construção das políticas públicas a partir da participação popular.

Aurélio também frisou que confia na capacidade técnica da equipe que lidera as secretarias municipais, e reforçou que seu compromisso com a cidade vai além da política, alcançando o campo espiritual. Para parte da população, essa postura reforça a imagem de um gestor presente, mesmo diante de intrigas e especulações. Em vez de silêncio, o prefeito respondeu com fé.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2025/16:25:06

