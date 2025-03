Aurelio Martínez Suazo: cantor está entre as vítimas de acidente aéreo

Aurélio Martínez Suazo está entre as vítimas fatais do acidente aéreo em Honduras. | Reprodução/Redes sociais

Aurélio Martínez Suazo, cantor garifuna, está entre as vítimas do acidente aéreo em Honduras. Conheça sua trajetória e legado na música e na política.

Na noite da última segunda-feira (17), um avião da companhia hondurenha Lanhsa caiu no mar logo após decolar do aeroporto da Ilha de Roatán, em Honduras, resultando na morte de 12 pessoas, segundo informações da polícia local. Cinco sobreviveram e uma está desaparecida.

Entre as vítimas fatais do acidente aéreo está o cantor hondurenho Aurélio Martínez Suazo, ou simplesmente Aurélio. Nascido em 1969 no município de Plaplaya, no leste de Honduras, ele era cantor, percussionista e violonista.

Aurélio era um dos expoentes da cultura garifuna. Ele se tornou o principal artista a difundir a sonoridade do grupo étnico, formado pela miscigenação de povos indígenas caribenhos e escravizados africanos. O artista lançou cinco álbuns solo. O último deles, “Darandi”, foi gravado e distribuído em 2017

O artista também teve uma carreira política. Ele foi deputado no Congresso Nacional de Honduras entre 2006 e 2008, sendo o primeiro garifuna a chegar a esse cargo.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/13:08:55

