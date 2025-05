Autoridades de Novo Progresso debatem ações para reforçar a segurança e coibir delitos noturnos

Foto: Reprodução | Em resposta à crescente preocupação da população com a segurança pública, especialmente durante o período noturno, a Prefeitura Municipal de Novo Progresso promoveu, na manhã desta terça-feira (27), uma reunião estratégica reunindo autoridades locais para discutir medidas eficazes de prevenção à criminalidade.

O encontro contou com a presença de representantes do Executivo Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Tutelar, divisão de trânsito, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vereadores e membros da imprensa local. O objetivo da reunião foi traçar um plano conjunto de ações para aumentar a segurança em bares, lanchonetes, conveniências e demais estabelecimentos que funcionam à noite na cidade.

Entre os pontos centrais do debate, destacaram-se a circulação de menores desacompanhados durante a noite, o cumprimento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos noturnos e a necessidade de fortalecer a fiscalização para garantir a ordem pública.

A iniciativa surgiu após a ampla repercussão de um caso de violência envolvendo uma adolescente, agredida brutalmente em uma conveniência da cidade. O vídeo do episódio circulou nas redes sociais, gerando comoção e intensificando a cobrança por ações mais rigorosas por parte das autoridades. (veja vídeo abaixo)

“Sabemos que a comunidade está assustada com o que aconteceu, mas queremos deixar claro que o caso não ficará sem resposta”, afirmou o delegado José Rodolfo, titular da Polícia Civil em Novo Progresso.

Coordenado pelo secretário de Governo Denis Macedo e pelo procurador Edson Cruz, o debate marcou o início de uma série de reuniões com o intuito de aproximar o poder público da comunidade e dos empresários do setor noturno, promovendo ações de natureza preventiva.

Uma das primeiras medidas anunciadas foi a realização de uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Departamento de Trânsito e Conselho Tutelar, com abrangência tanto na zona urbana quanto na área rural do município.

A expectativa é de que os desdobramentos desse primeiro encontro resultem em políticas públicas mais eficazes, capazes de restaurar a sensação de segurança e garantir o bem-estar da população de Novo Progresso.

Veja vídeo da reunião com as autoridades abaixo:

