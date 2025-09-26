Autoridades unem forças para combater irregularidades no trânsito em Novo Progresso

Foto: Reprodução/46° BPM | Irregularidades no trânsito e perturbação do sossego público foram pauta de uma reunião estratégica realizada na sede do 46º Batalhão de Polícia Militar de Novo Progresso, no dia 25 de setembro.

O encontro contou com a presença do comandante do CPR X, coronel QOPM Márcio Abud, do comandante do 46º BPM, tenente-coronel QOPM Gama, além de autoridades municipais e estaduais, como o promotor de Justiça Dr. Ricardo Machado Aguiar, o delegado de Polícia Civil Francisco Adailson C. de Sousa, o chefe do DITRANP, Asto Garcia Sobrinho, o chefe do Departamento de Tributos José Carlos Marafon, o secretário de Governo Aldo Silva da Costa Júnior e o vereador Ayrton Gustavo S. Santos.

Foram tratados assuntos referentes às irregularidades no trânsito da cidade, como manobras perigosas com motocicletas, excesso de velocidade, falta de habilitação de condutores, escapamentos irregulares e perturbação do sossego público.

Como encaminhamentos, as instituições deliberaram pela intensificação da fiscalização com ações conjuntas, compartilhamento de informações e operação integrada já programada para o próximo final de semana. Outro ponto debatido foi a possibilidade de criação de uma lei municipal baseada no artigo 71 do Decreto Federal 6514/2008, que permitiria punições pecuniárias mais severas para infrações ambientais, como a poluição sonora causada por motos.

A instalação de câmeras de vigilância e campanhas educativas também farão parte da estratégia. Para os participantes, a união entre os órgãos é essencial para garantir não apenas repressão, mas também prevenção e conscientização da população.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Ascom 46° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/08:46:13

