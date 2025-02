Aventura Perigosa: Caminhonetes ficam submersa em travessia irregular no Rio Tapajós

Foto: Reprodução | Embarcação que transportava veículos alagou, gerando tensão e necessidade de evacuação rápida entre os ocupantes.

Nas imagens, é possível ver duas caminhonetes sendo transportadas em uma pequena embarcação que atravessava o Rio Tapajós, entre as comunidades São José e São Martins, na região garimpeira do município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará.

O fato inusitado ocorreu na tarde desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Por pouco não houve um desfecho trágico envolvendo as pessoas que estavam na embarcação.

Conforme informações, o barco que levava as duas caminhonetes começou a alagar. Ao lado, havia uma voadeira que, ao perceber a situação crítica, permitiu que todos os ocupantes pulassem para a embarcação menor, garantindo assim suas vidas.

Esse incidente acende um alerta importante sobre os riscos associados a travessias irregulares em rios. A segurança deve ser sempre priorizada para evitar situações perigosas como essa.

Até o fechamento desta matéria não temos informações se conseguiram fazer a retirada dos veículos do Rio tapajós.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/14:43:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com