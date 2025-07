Avião bate em caminhonete na decolagem e mata funcionário de fazenda em MT

Teto de caminhonete ficou destruído após veículo ser atingido por avião agrícola em MT — Foto: Reprodução

Segundo o piloto, no momento da decolagem, ventava muito, e uma rajada de vento teria desviado o avião para uma estrada paralela à pista.

O funcionário de uma fazenda identificado como Vagner Willian de Oliveira, de 33 anos, morreu após um avião agrícola bater na superfície da caminhonete em que ele estava, em uma fazenda no município de Porto dos Gaúchos, a 644 km de Cuiabá, nessa terça-feira (1°).

No local do acidente, o piloto do avião informou à Polícia Militar ter seguido todos os procedimentos necessários para o voo até a cidade de Sorriso, onde a aeronave passaria por manutenção. No entanto, no momento da decolagem, uma rajada de vento teria desviado o avião para uma estrada paralela à pista. Nesse momento, uma caminhonete da fazenda, com três funcionários dentro, trafegava pelo local.

Ainda conforme o relato do piloto, quando desviou a aeronave, ele não conseguiu ver o veículo e só percebeu que havia batido em algo ao sentir o impacto dos pneus com uma estrutura abaixo.

Dois dos funcionários, que estavam conscientes, conseguiram sair do veículo. Já Vagner permaneceu no banco traseiro, sem sinais vitais. Os dois disseram à polícia que não viram nada antes do impacto, apenas ouviram um barulho muito forte no teto do veículo.

O local foi isolado e periciado e o caso agora é investigado pela Polícia Civil.

Fonte: g1 MT

