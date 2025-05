Avião cai e deixa mortos e destruição em bairro residencial na California; VÍDEO

Autoridades trabalham no local onde um pequeno avião caiu em um bairro de San Diego (Foto: New York Post)

Cessna 550 caiu durante neblina e atingiu casas; mortes confirmadas são de ocupantes da aeronave.

Um trágico acidente aéreo deixou mortos e provocou destruição em um bairro residencial de San Diego, Califórnia, nas primeiras horas desta quinta-feira (22). Um avião executivo do modelo Cessna 550 caiu sobre pelo menos 15 casas no bairro de Tierrasanta, região que abriga diversas famílias de militares, por volta das 4h da manhã (horário local), segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade.

De acordo com o chefe assistente da corporação, Dan Eddy, a aeronave caiu durante uma forte neblina e causou uma série de incêndios residenciais e em veículos. Eddy descreveu o cenário como um “gigantesco campo de destroços”, com combustível de aviação espalhado por toda a área atingida.

Todas as mortes confirmadas até o momento são de ocupantes da aeronave. Ainda não há confirmação de vítimas fatais entre os moradores, embora os danos materiais sejam extensos. Vários quarteirões foram evacuados como medida de segurança, e as equipes de resgate seguem mobilizadas para conter os focos de incêndio e garantir que todos os residentes estejam em segurança.

O número de pessoas a bordo do jato ainda não foi divulgado pela Administração Federal de Aviação (FAA), mas a capacidade do Cessna 550 é de até 10 passageiros. A FAA também informou que a investigação do acidente ficará a cargo do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

A causa da queda ainda é desconhecida, mas o acidente ocorreu em meio a intensa neblina próxima ao Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs. “Você mal conseguia enxergar o que estava à sua frente”, relatou Eddy, destacando as difíceis condições meteorológicas no momento do acidente.

Este é o segundo acidente grave com aeronave em área residencial de San Diego em menos de quatro anos. Em outubro de 2021, um avião bimotor caiu em outro bairro da cidade, matando duas pessoas — o piloto e um entregador que estava em solo — e destruindo casas.

Vídeo mostra destruição depois que o avião caiu nos EUA:

Fonte: RICMAIS/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/15:29:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...