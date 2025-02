São Paulo — Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7/2), e atingiu um ônibus.

O acidente aconteceu por volta das 7h20, próximo aos centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes da aeronave morreram carbonizados. O piloto e o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, dono do avião.

Veja o momento da queda do avião

Avião cai em avenida de SP, atinge ônibus e deixa 2 mortos e 6 feridos Leia mais https://t.co/A70oQ2Vb7j pic.twitter.com/4dFwqXlYI5 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 7, 2025

O avião, um modelo King Air F-90 com capacidade para oito passageiros, decolou do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital, com o piloto e o advogado, e tinha como destino a cidade de Porto Alegre (RS).

A aeronave, de prefixo PS-FEM, estava registrada no nome da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos, e atingiu um ônibus da viação Santa Brígida, que ficou em chamas.

Ao menos seis pessoas que estavam em solo ficaram feridas. Entre elas, um motoqueiro que foi atingido por uma placa de sinalização e uma senhora que estava dentro do ônibus. Ambos foram levados para unidades de saúde da região.

A Avenida Marquês de São Vicente foi totalmente bloqueada, nos dois sentidos.

“São duas vítimas fatais confirmadas, mais seis vítimas que já estavam no solo. Cinco vítimas no ponto de ônibus, mais uma vítima que passava no sentido contrário no momento em que a aeronave atingiu o solo, que também foi atingida. Mas são todas vítimas leves”, disse o tenente Jefferson Souza, da Polícia Militar.

“O ônibus pegou fogo, mas não foi um fogo de imediato. O fogo começou pequeno, com tempo suficiente para todo mundo deixar o ônibus, que estava parado no ponto”, completou o PM.

Pelas redes sociais, motoristas que passavam pelo local relataram ter visto a queda da aeronave na zona oeste de São Paulo.

Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver nuvem de fumaça na região.

Nas redes sociais, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), lamentou o acidente aéreo e disse que disponibilizou todas as estruturas de atendimento para socorro às vítimas.

“Infelizmente, começamos o dia com esse trágico acidente aéreo na capital paulista, com as mortes do piloto e copiloto da aeronave”, escreveu o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Fonte: G1 SP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2025/10:21:40

