Avião com dezenas de pessoas cai na Rússia; relatório preliminar aponta que não há sobrevivente

Foto: Reprodução | Governo russo confirmou que o avião perdeu contato com o controle de tráfego aéreo quando se aproximava do seu destino. Mais tarde, fuselagem do avião foi encontrada em chamas. Relatório preliminar aponta que não há sobreviventes.

Um avião comercial com dezenas de passageiros caiu na região de Amur, no leste da Rússia, nesta quinta-feira (24), informaram as autoridades locais. Relatórios preliminares apontam que o acidente não deixou sobreviventes, segundo agência de notícias russa Tass.

A aeronave, um Antonov-24 bimotor da era soviética operado pela companhia Angara Airlines, seguia da cidade de Blagoveshchensk para a cidade de Tynda quando desapareceu dos radares, segundo o governador da região, Vassily Orlov.

Horas depois, destroços do avião foram encontrados em chamas em uma colina a cerca de 15 km de Tynda, segundo autoridades citadas pela agência de notícias Interfax. Um vídeo divulgado pela autoridade de aviação civil russa mostra o local da queda.

Ainda não se sabe o que causou a queda do avião. Segundo a Tass, um erro da tripulação por má visibilidade é uma das possibilidades consideradas pelas autoridades.

“Durante a operação de busca, um helicóptero Mi-8 da Rossaviatsiya localizou a fuselagem da aeronave, que estava em chamas. (…) As equipes de resgate continuam avançando até o local do acidente”, escreveu Yuliya Petina, uma funcionária dos serviços de emergência, no Telegram.

As autoridades anunciaram a abertura de uma investigação sobre a queda. O presidente russo, Vladimir Putin, foi informado sobre a queda do avião e está sendo atualizado sobre o caso, segundo o Kremlin.

O número de passageiros a bordo da aeronave não foi confirmado até a última atualização desta reportagem, mas estima-se que haviam entre 40 e 50. Segundo Oslov, havia 43 pessoas no avião, incluindo cinco crianças e seis tripulantes. Já o Ministério de Emergências russo divulgou um número um estimando de 40. Por outro lado, a imprensa local informa que 50 pessoas estavam a bordo da aeronave.

Avião caiu no leste da Rússia nesta quinta-feira (24); há mortos — Foto: Arte/g1

Fonte: g1

