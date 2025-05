AVIÃO COM RIONEGRO E SOLIMÕES SAI DA PISTA APÓS ESTOURO DE PNEU NA DECOLAGEM

Uma aeronave modelo King Air, que transportava a dupla sertaneja Rionegro e Solimões, saiu da pista e precisou realizar um pouso forçado na tarde desta sexta-feira (30), logo após decolar do Aeroporto de Franca (SP), às 15h10. O voo tinha como destino Alto Paraíso (GO).

Segundo a Rede Voa, responsável pela gestão do aeroporto, o pouso forçado ocorreu às 15h14 e resultou em uma excursão de pista.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foi acionado. A aeronave permanece no local aguardando liberação. Ninguém ficou ferido.

A assessoria da dupla informou que o incidente foi causado pelo estouro de um dos pneus no momento da decolagem, o que levou o avião a parar em uma área de vegetação próxima à pista.

Lívia Andrade estava em avião que teve pouso de emergência em Jundiaí (SP)

O avião transportava Rionegro, Solimões, seus assessores pessoais e dois pilotos. Em razão do ocorrido, o show que aconteceria nesta noite em Teresina de Goiás será remarcado. Uma nova data será divulgada em breve.

“Graças a Deus, todos os ocupantes estão bem e não houve feridos”, disse a assessoria da dupla em nota.

Fonte:CNN/Jornal Folha do Progresso

