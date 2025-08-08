Avião da Azul faz pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba

Avião da Azul fez pouso de emergência após ameaça de bomba. — Foto: Foto: TV Globo/Reprodução

O comandante declarou emergência ao encontrar um bilhete em um dos banheiros informando sobre a presença de um artefato explosivo. Por segurança, a aeronave foi desviada.

Um avião da Azul que saiu de São Luís (MA) com destino ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, precisou fazer um pouso de emergência em Brasília, na noite dessa quinta-feira (7), após uma ameaça de bomba a bordo.

O voo AD4816, um Airbus A320, decolou por volta das 18h e, quase três horas depois, o comandante declarou emergência ao encontrar um bilhete em um dos banheiros informando sobre a presença de um artefato explosivo.

Por segurança, a aeronave foi desviada para o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek.

O pouso ocorreu às 20h45 e os 170 passageiros, além da tripulação, desembarcaram em segurança. A Polícia Federal foi acionada e realizou uma varredura antibombas que terminou por volta das 2h desta sexta-feira.

Nenhum explosivo foi encontrado, mas as bagagens passaram por inspeção de raio-X e todos os passageiros prestaram depoimento. A investigação agora busca identificar o autor da ameaça.

A concessionária Inframerica, que administra o aeroporto, informou que todo o protocolo de emergência foi seguido e que as operações continuaram normalmente pela outra pista. A Azul confirmou a ocorrência e disse que deu todo o suporte necessário aos passageiros.

Este foi o segundo pouso de emergência envolvendo voos da Azul nesta semana. Na terça-feira, um Embraer E-195 que saiu de Curitiba precisou declarar emergência pouco antes de pousar em Viracopos, após suspeita de incêndio no porão. A aeronave, com 123 pessoas a bordo, pousou em segurança e nenhuma anormalidade foi constatada.

Fonte: CBN e Região e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/07:34:50

