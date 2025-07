Avião da FAB atola após pouso no aeroporto de Breves, no Pará

Incidente com KC-390 em Breves — Foto: Reprodução

Aeronave KC-390 Millennium teve movimentação impedida após afundar em um trecho do solo. Não houve feridos.

Um avião cargueiro da Força Aérea Brasileira (FAB) sofreu um incidente e atolou após pousar no município de Breves, no arquipélago do Marajó, no Pará. O caso foi registrado na segunda-feira (30), mas a aeronave só foi removida na tarde desta quinta (3) pela FAB. Não houve feridos.

Segundo informações divulgadas pela FAB, durante o taxiamento — manobra feita após o pouso — parte da pista cedeu e provocou o afundamento da aeronave em um trecho do solo.

O incidente impediu a continuidade da movimentação da aeronave KC-390 Millennium, pois a roda ficou atolada. Imagens que circulam em redes sociais mostram o veículo atolado e foram confirmadas ao g1 pela FAB. A Infraero e a FAB não informaram se o incidente afetou o funcionamento do aeroporto.

A FAB ressaltou ainda, que não houve feridos e que não foram constatados danos na estrutura da aeronave.”A aeronave passará por uma inspeção para, posteriormente, retornar às missões”, informu ainda a FAB em nota.

Na última semana, a movimentação de aeronaves da FAB no aeroporto de Breves se intensificou com a realização do Exercício de Campanha de Emprego de Logística, Saúde e Intendência Operacional (Excelsior), que ofereceu atendimento a comunidades em cidades de difícil acesso no Pará, incluindo Breves.

Questionada pelo g1, a FAB não informou se a aeronave KC-390 Millennium, que atolou, estava no local para levar equipes de volta a Brasília. O Excelsior terminou no último sábado, com 50 mil atendimentos realizados em três cidades.

Breves fica distante cerca de 200 quilômetros de Belém em linha reta e a cerca de 12 horas de barco. A cidade mais populosa do Marajó, com 106.968, segundo o Censo do IBGE 2022, tem um aeroporto pequeno, onde os pilotos se comunicam por rádios para pousar e decolar.

