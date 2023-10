Avião da FAB decola de Israel com brasileiros resgatados; voo deve chegar a Brasília na madrugada

1º voo da FAB com brasileiros se prepara para deixar Israel — Foto: Reprodução/GloboNews

Aeronave foi ocupada por 211 passageiros; prioridade é de quem mora no Brasil e não comprou passagem. Governo também quer retirar 26 brasileiros em Gaza pela fronteira com o Egito.

O primeiro voo com brasileiros resgatados pela Força Aérea Brasileira (FAB) nas áreas de conflito em Israel decolou do aeroporto internacional de Tel Aviv nesta terça-feira (10).

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a aeronave KC-30, com 211 passageiros, levantou voo às 20h12 no horário local (14h12 no horário de Brasília).

O avião fará um voo direto, sem escalas, e deve pousar em Brasília às 4h desta quarta (11). A lista de passageiros não foi divulgada por razões de segurança.

Segundo o Itamaraty, estão previstos mais cinco voos até o próximo domingo (15).

A GloboNews apurou que o governo deu prioridade a famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência ou enfermos. O Ministério das Relações Exteriores também monitora se brasileiros com passagem comprada estão conseguindo embarcar nos voos comerciais para deixar Israel.

Ajustes

Inicialmente, a previsão era de que o voo pousaria na Base Aérea de Brasília à 1h desta quarta. No entanto, houve um atraso que interferiu no horário da chegada.

O avião decolou às 14h12 (horário de Brasília) de Tel Aviv, mas a previsão inicial era decolar às 12h (horário de Brasília).

O segundo voo deve chegar na noite desta quarta-feira, mas no aeroporto do Galeão (RJ).

Cronograma

No domingo (8), o governo brasileiro informou que havia seis aeronaves prontas para a repatriação dos brasileiros.

Até o momento, no entanto, serão priorizados os voos das duas aeronaves KC-30 – os maiores aviões da FAB, com capacidade para mais passageiros e maior autonomia de voo.

O cronograma prevê partidas diárias a partir de Tel Aviv, de terça a sábado (14) – sempre, às 18h no horário local (12h em Brasília).

Veja abaixo os dados de cada voo previsto, por data:

Terça-feira (10): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa à 1h de quarta-feira (11) em Brasília.

Quarta-feira (11): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

Quinta-feira (12): avião KC-390, com até 60 passageiros. Faz paradas em Lisboa (Portugal), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e no Recife, e depois desembarca às 11h de sexta (13) em Guarulhos (SP).

Sexta-feira (13): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

Sábado (14): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

