Avião de pequeno porte cai em Rio Grande da Serra, na grande SP; duas pessoas morrem

Mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte, na manhã desta quinta-feira (25), entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, na grande São Paulo. A aeronave de prefixo PTDKA saiu do Campo de Marte às 9h45 com destino a Presidente Venceslau, mas houve um desvio repentino. Ela caiu por volta das 10h perto da rua Teresinha Arnone Casteluci, em uma área de mata, informou o Corpo de Bombeiros de São Paulo.

“Senhores, infelizmente o CB confirma 2 vítimas fatais, com os óbitos óbvios confirmados ainda no local. Às famílias delas, força nesse período, que logo venha a cura”, diz texto publicado pelo Corpo de Bombeiro no X (antigo Twitter).

Os nomes das vítimas não foram divulgados. Equipes dos bombeiros e do helicóptero Águia estão no local.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou que a aeronave tem operação negada para táxi aéreo, mas estava com a situação de aeronavegabilidade regular.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/11:28:05

