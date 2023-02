Avião de pequeno porte cai no quintal de uma casa no Pará

Avião atingiu o quintal de uma casa. Ainda não há informações sobre feridos. (Foto:Reprodução).

Imagens do acidente começaram a circular na manhã desta segunda-feira, 6

Na manhã desta segunda-feira, 6, imagens de um avião de pequeno porte caído dentro do quintal de uma casa começaram a circular pelas redes sociais.

O acidente teria acontecido no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Ainda não há informações sobre o motivo da queda ou sobre feridos. Imagens de câmeras de segurança de local próximo mostram momento da queda de aeronave. (Com informações do O Liberal).

VEJA AO VÍDEO:

Avião de pequeno porte cai no quintal de uma casa em São Félix do Xingu (PA)https://t.co/v1pSUyLtqV pic.twitter.com/RLMtu1oeij — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 6, 2023

