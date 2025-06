Avião é furtado de hangar em aeroporto de Novo Progresso

Um dos envolvidos foi fotografado, as câmeras de segurança não estavam funcionando no local -(Foto>Via WhatsApp) – Criminosos furtaram uma aeronave modelo – sem informação – do hangar do Aeroporto Municipal de Novo Progresso, na tarde deste domingo 22 de junho de 2025.

O avião estava danificado após queda nas proximidades do aeroporto, a ANAC notificou o proprietário e deixou o denunciante como fiel depositário.

Aeronave é retirada de hangar em Novo Progresso sem autorização do responsável

Um caso inusitado foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, no último domingo (22), envolvendo uma aeronave que havia caído no Aeroporto Municipal da cidade em outubro de 2024. Segundo relato do responsável pelo hangar, designado como fiel depositário da aeronave pela ANAC após o acidente, o avião foi retirado do local sem sua autorização.

O declarante informou que, no dia 03 de fevereiro deste ano, um homem identificado apenas pelo apelido “Gordinho Mecânico”, vindo de Goiânia (GO), esteve no hangar alegando que iria consertar o avião. Na ocasião, o responsável acionou a polícia, solicitando que fosse impedida qualquer intervenção no equipamento.

Porém, no dia 22 de junho de 2025, por volta das 15 horas, enquanto estava fora da cidade, o declarante recebeu uma ligação informando que era para guardar um avião. Ao chegar no hangar avistou um caminhão Baú e uma camionete onde duas pessoas o comunicaram para ficar aos fundos do imóvel e observar caso alguém aparecesse que eles iriam desmanchar e levar a aeronave.

O responsável ainda relatou que o sistema de câmeras de segurança estava inoperante devido a uma queda de energia anterior, e que nem ele nem sua esposa foram ameaçados ou agredidos.

O caso foi registrado como furto simples e segue sendo apurado pelas autoridades.

A desmontagem de uma aeronave envolve a separação de suas partes, como asas, fuselagem, motores e componentes internos. Essa operação requer conhecimento técnico especializado e equipamentos adequados para evitar danos às peças e garantir a segurança da equipe.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/16:46:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...