Avião faz pouso de emergência após privadas ficarem entupidas

Foto: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images | Avião deveria fazer a ligação entre Chicago e Nova Delhi.

Um avião da Air India, que partiu de Chicago com destino a Nova Delhi, teve de voltar para trás, após quase cinco horas de voo, no último dia 6 de março, após as privadas ficarem entupidas.

A mudança de planos aconteceu quando o voo 126 da Air India sobrevoava a Groenlândia. Segundo a agência de notícias indiana PTI, o avião teve de regressar ao Aeroporto Internacional O’Hare, depois de nove dos 10 banheiros do avião ficarem inutilizáveis.

Os únicos banheiros disponíveis eram as da classe executiva para mais de 300 passageiros, num voo de cerca de 14 horas.

“O AI126, que efetuava a rota Chicago-Delhi em 6 de março de 2025, teve de regressar a Chicago devido a um problema técnico”, disse a companhia aérea em comunicado.

“Todos os passageiros e tripulantes desembarcaram normalmente e foram alojados de forma a minimizar os inconvenientes”, completou a transportadora.

