Avião interceptado por caças da FAB com Bandeira da Venezuela cai com drogas em aldeia indígena em Jacareacanga, no PÁ

Bolivianos presos são os Pilotos Hall Fadu e Bob Custom | Foto: Reprodução

Avião bimotor cai após ser interceptado por caças da FAB entre o Pará e o Mato Grosso

Um avião com bandeira da Venezuela carregado com drogas caiu por volta das 15 horas deste domingo (13), dentro da Terra Indígena Ariramba, localizada às margens do Rio Teles Pires, na divisa com estado do PÁ/MT, nas proximidades de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Os tripulantes são Bolivianos.

Bolivianos estavam na aeronave, sobreviveram e foram presos. Pacotes com droga similar à maconha foram encontrados nas proximidades do local em que a aeronave caiu.

Um avião bimotor caiu em uma área as margens do rio São Manoel na divisa entre o Mato Grosso e o Pará neste domingo (13), após ser interceptado por caças da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo a FAB, a aeronave veio de outro país e não estava autorizada a entrar no espaço aéreo nacional. Mesmo com as ordens de mudança de rota, o piloto do bimotor continuou com o comportamento irregular e caiu com o avião em uma área remota na aldeia Ariramba, na divisa entre os estados, próximo à Jacareacanga, cidade no sudoeste do PA.

De acordo com os agentes da Força Aérea, dois bolivianos estavam no bimotor e sobreviveram. Um helicóptero da FAB foi acionado pela Polícia Federal (PF) para fazer o resgate dos estrangeiros. Eles foram presos em seguida.

A instituição militar informou ainda que encontrou pacotes com droga similar à maconha nas proximidades onde o avião caiu.

A queda da aeronave reacende o alerta sobre a presença do narcotráfico em terras indígenas e levanta uma série de questionamentos sobre a segurança do espaço aéreo da região.

