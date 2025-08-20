Avião misterioso dos EUA que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz PF

Aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre — Foto: André Ávila/ Agência RBS

Polícia Federal informou que fez o controle migratório e que os diplomatas foram para consulado na capital do Rio Grande do Sul.

A aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na tarde de terça-feira (19), transportava diplomatas americanos.

A informação é da Polícia Federal, que afirmou que fez o controle migratório na ocasião. Os diplomatas, ainda segundo a PF, foram para o consulado de Porto Alegre.

A Embaixada dos Estados Unidos, por sua vez, afirmou que a aeronave “ofereceu apoio logístico à Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil” e que sua chegada foi permitida pelas autoridades brasileiras competentes.

A presença da aeronave chamou atenção porque não foi divulgado oficialmente o motivo da escala no Brasil, apesar de ter autorização do Ministério da Defesa brasileiro (leia mais abaixo).

Avião militar

O avião é um Boeing C-32B de matrícula 00-9001, modelo militar usado pela Força Aérea dos EUA. A aeronave pousou em Porto Alegre às 17h13 de terça, vinda de San Juan, em Porto Rico.

O avião decolou às 19h52 e pousou horas depois no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde permanecia até a última atualização desta reportagem.

Na segunda-feira (18), o avião partiu de uma base aérea em Wrightstown, Nova Jersey (EUA), foi para Tampa, na Flórida, e depois seguiu para San Juan, em Porto Rico, antes de vir ao Brasil.

A Fraport, que administra o Aeroporto de Porto Alegre, confirmou o pouso e informou que a aeronave partiu com destino a Guarulhos.

Já a GRU Airport, concessionária de Guarulhos, confirmou a chegada do avião e destacou que a operação ocorreu normalmente, com autorização do Ministério da Defesa.

O avião é uma versão militar do Boeing 757-200, configurada para transportar autoridades norte-americanas, como presidente, vice-presidente, líderes militares e membros do gabinete. Tem capacidade para 45 passageiros e alcance de até 5,5 mil milhas náuticas sem reabastecimento.

O g1 entrou em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com a Força Aérea Brasileira (FAB), mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

