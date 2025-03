Avião monomotor cai em Itanhaém, perto de aldeia indígena; um homem morreu e outro ficou ferido

Foto: Reprodução | Investigadores do Cenipa, em São Paulo, foram acionados para realizar uma ação inicial para investigar o acidente.

Um avião monomotor caiu às 17h55 da tarde deste domingo, 9, na Rua Mogi das Cruzes, na praia de Gaivota, em Itanhaém, litoral sul paulista. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, há ao menos duas vítimas do sexo masculino e uma delas morreu. A aeronave fazia o chamado voo de instrução, ou seja, um treinamento.Uma outra pessoa que estava dentro do avião foi removida pela equipe de Bombeiros e da Defesa Civil e encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional de Itanhaém.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham para remover vítima que está presa às ferragens da aeronave.

O avião caiu em área de mata, perto da Aldeia Indígena Awa Porungawa Dju, da etnia Tupi Guarani. A Rede Voa, concessionária de aeroportos pelo Estado de São Paulo, entre eles o Aeroporto Antônio Ribeiro Nogueira Jr, em Itanhaém, confirmou que a aeronave realizava um voo de instrução, com decolagem às 17h16, e emitiu alerta às 17h42.O modelo é um Cessna 152, com inscrição PT-AKY, do Aeroclube de Itanhaém, de acordo com a assessoria de imprensa da Rede Voa e da Defesa Civil estadual.

Esse modelo de avião é monomotor a pistão e comporta até duas pessoas. Segundo informações do Registro Aeronáutico Brasileiro, ele não tinha autorização para fazer táxi aéreo.Investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em São Paulo, foram acionados para realizar uma ação inicial para investigar o acidente. da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-AKY, em Itanhaém (SP).

Segundo o órgão, eles vão coletar dados e fazer a verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/14:55:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...