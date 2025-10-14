Vídeo: Avião monomotor cai sobre casa em Goiânia; piloto e moradora escapam ilesos

Foto: Reprodução | O caso foi registrado nesta segunda-feira (13), no Setor Santos Dumont. Um vídeo feito no local por uma testemunha mostra o avião caído sobre a casa, que teve parte da estrutura destruída. O piloto saiu da aeronave após o acidente e sofreu apenas um corte com leve sangramento na cabeça.

Um avião monomotor de pequeno porte caiu sobre uma casa no Setor Santos Dumont, em Goiânia, nesta segunda-feira (13), segundo o Corpo de Bombeiros. Um vídeo feito no local por uma testemunha mostra o avião caído em cima da casa, que ficou com parte da estrutura destruída.

No vídeo, é possível notar partes do telhado e vigas destruídas pela queda cobrindo o monomotor. O tenente Dovernice Machado, do Corpo de Bombeiros, informou que o piloto saiu da aeronave após o acidente e teve apenas um corte com leve sangramento na cabeça.

“Conduzimos ele ao Hugol por conta do corte, mas ele está verbalizando bem, estava consciente, falou o seu nome. Não estava sentindo dor”, destacou.

O militar também contou que havia uma moradora no interior da casa no momento do acidente, que estava assustada, mas sem ferimentos. Ainda segundo Dovernice, o piloto explicou que seguia voo normalmente quando o motor da aeronave parou e foi preciso fazer um pouso de emergência.

Ainda de acordo com os militares, houve um vazamento de combustível do avião com a queda.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), com sede em Brasília (DF), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PU-DNA.

