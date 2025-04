Avião monomotor faz pouso forçado em meio a carros e caminhões em rodovia de SC

Foto: Reprodução | O avião monomotor modelo Pelican 500 BR realizou um pouso de emergência na BR-101, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, neste sábado (5) após uma pane no motor. A aeronave, que transportava o piloto e o proprietário, não colidiu com nenhum veículo, e ninguém se feriu.

Um avião monomotor modelo Pelican 500 BR realizou um pouso de emergência na BR-101, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, neste sábado (5). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu por volta das 11h50 no quilômetro 15 da rodovia, sentido Porto Alegre (RS). A aeronave, que transportava o piloto e o proprietário, não colidiu com nenhum veículo, e ninguém se feriu.

De acordo com a PRF, o avião havia decolado do aeroclube de Garuva com destino a Joinville, mas uma pane no motor obrigou o piloto a pousar na rodovia. Imagens registradas por ocupantes de um carro mostram o momento em que a aeronave desce entre os veículos, sem causar acidentes. Por volta das 12h40, a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, informou que o avião já havia sido removido do acostamento e as faixas estavam liberadas.

O Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) confirmou que a aeronave possui certificado de aeronavegabilidade em situação normal, sob regime experimental. Mecânicos foram acionados para avaliar os danos e retiraram as asas para que o avião fosse transportado por terra. Às 16h10, aguardava-se a chegada de um caminhão para concluir a remoção. As causas da pane serão investigadas.

