Avião pilotado por traficante cai no rio Andirá, em Barreirinha (AM)

Foto: Divulgação | Um avião monomotor caiu na manhã desta terça-feira (7) no rio Andirá, nas proximidades da comunidade quilombola de São Paulo do Açu, no município de Barreirinha, a 330 quilômetros de Manaus.

O piloto foi identificado como Bruno da Conceição Moura, conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele chegou a ser preso em flagrante no ano passado pela Polícia Militar, transportando mais de 100 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em cerca de R$ 2 milhões.

De acordo com informações de moradores, o avião caiu no rio por volta das primeiras horas da manhã. A própria comunidade realizou o resgate do piloto, que estava sozinho na aeronave. Apesar do acidente, ele não sofreu ferimentos e passa bem.

Equipes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente foram acionadas para acompanhar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis. As causas do acidente ainda serão investigadas, e o piloto deverá prestar depoimento às autoridades.

Bruno Moura ficou conhecido após ser preso em fevereiro de 2024, durante uma operação do 9º Batalhão da Polícia Militar de Manacapuru, que resultou na apreensão de uma aeronave utilizada no transporte de drogas. A ação ocorreu no quilômetro 12 do ramal do Joel, e contou com o apoio da Companhia de Operações Especiais (COE).

Na ocasião, foram apreendidos mais de 100 kg de pasta base de cocaína, além de uma motocicleta Honda Biz e um carro Vectra.

Com informações da A Crítica

Fonte: Estadodo Para News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/17:10:45

