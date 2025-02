Avião que caiu no Pará era usado pelo tráfico internacional; Polícia Civil investiga o caso

Foto: Reprodução | Aeronave caiu na divisa entre Ourém e Bonito durante pouso de emergência; polícia encontrou 30 kg de cocaína a bordo e prendeu dois bolivianos.

Um avião de pequeno porte caiu no fim da manhã desta quinta-feira (20) na divisa entre Ourém e Bonito, no nordeste do Pará. Segundo testemunhas, a aeronave sobrevoava a zona rural de Bonito em círculos até realizar um pouso de emergência. No momento da aterrissagem, o piloto perdeu o controle e o avião acabou colidindo com a vegetação. O piloto e um passageiro ficaram feridos.

Após o acidente, as autoridades foram acionadas para o resgate das vítimas. Durante a operação, foi constatado que a aeronave transportava uma carga de 30 kg de cocaína. Os dois ocupantes, ambos de nacionalidade boliviana, foram detidos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) informou que não investigará o caso. “O CENIPA informa que suas investigações visam exclusivamente à prevenção de acidentes aeronáuticos, sem atribuir culpa ou determinar causas prováveis. Em casos de atos ilícitos ou quando a investigação não contribui para a prevenção de novos incidentes, o órgão pode optar por não investigar. Assim, o acidente ocorrido em Bonito (PA), em 20/02, não será investigado pelo SIPAER”, declarou o órgão.

A Polícia Civil informou que, após ser comunicada da queda do avião, enviou uma equipe ao local para realizar diligências. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e permanecem sob custódia da Polícia Militar. Elas foram presas em flagrante por suspeita de tráfico de drogas. Foram apreendidos 30 tabletes de substância semelhante à cocaína. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Bonito.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/12:21:23

