Avião que transportava jogador argentino Emiliano Sala é encontrado

Emiliano Sala, em imagem de 25 de novembro — Foto: Jean-Francois Monier / AFP

Aeronave desapareceu há duas semanas enquanto sobrevoava o Canal da Mancha, entre a França e o Reino Unido.

Os destroços do avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala foram encontrados. A aeronave desapareceu há duas semanas enquanto sobrevoava o Canal da Mancha, entre a França e o Reino Unido.

Um comunicado do Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha (AAIB, na sigla em inglês) deve ser divulgado na segunda-feira (4) com detalhes da operação de resgaste do avião.

“Posso confirmar que foi encontrado”, disse uma porta-voz para a agência AFP. Ela não deu detalhes sobre onde e quando a aeronave foi localizada.

De acordo com o canal de televisão Sky News, o avião está no fundo do Canal da Mancha.

A aeronave, um monomotor modelo Piper Malibu, desapareceu em 21 de janeiro depois de decolar do aeroporto de Nantes (França). O avião seguia para Cardiff, no País de Gales. Além do atacante argentino de 28 anos, o piloto David Ibbotson, de 59 anos, estava a bordo.

As buscas pelo avião chegaram a ser encerradas em 24 de janeiro. Dois dias depois, a família do jogador disse que seguiria com as buscas utilizando recursos financeiros de uma campanha de realizada por meio internet. Na quarta-feira, a AAIB anunciou que destroços de dois assentos que “provavelmente” seriam do avião desaparecido haviam sido encontrados na costa norte francesa.

David Mearns, cuja empresa Blue Water Recoveries foi contratada pela família do jogador, confirmou no Twitter que os destroços do avião foram localizados na manhã deste domingo (3).

As buscas subaquáticas – realizadas por meio de uma cooperação entre a Blue Water e a AAIB – foram feitas em uma área de 13 quilômetros quadrados ao norte da ilha de Guernsey.

Dias antes do acidente, Sala teve a transferência confirmada do Nantes para o Cardiff City FC – time que, apesar de representar a capital do País de Gales, joga a primeira divisão inglesa.

David Mearns @davidlmearns Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala

