Avião roubado cai no Mato Grosso e ocupantes fogem; 3 são presos

O acidente aéreo foi registrado ontem à tarde, por volta das 16 horas, envolvendo o monomotor Cessna 206 F, na região de Tapiaúna em Juara.

A aeronave estava com registro de roubo desde o último dia 14 no Estado do Piauí. Os ocupantes fugiram e não há informações se eles se feriram. Três homens, de 33, 31 e 29 anos que estariam dando apoio foram detidos.

Conforme o registro, a equipe da Polícia Militar foi acionada e informada que os pilotos “estavam nervosos”. Nas proximidades do local, encontram uma Amarok branca com três pessoas e perceberam que o o carona dispensou dois celulares para fora do veículo.

Em buscas no veículo, a equipe localizou cinco tambores de gasolina de avião de 60 litros, sendo quatro cheio e um pela metade. Na carroceria do veículo, ainda encontraram quatro celulares e objetos pessoais dos suspeitos.

Ao serem questionados sobre o combustível, mudaram a versão dizendo que era para máquinas e depois para usar em garimpo. Próximo da aeronave, a guarnição encontrou outro galão de combustível.

Ainda segundo o boletim, a todo momento o trio mudava a versão sobre o uso do combustível e o motivo de estarem naquele local. Em checagem, os policiais identificaram que aeronave possivelmente é de produto de roubo no Piauí.

Nas proximidades, há uma pista de pouso e que os três estariam dando apoio aos ocupantes do avião, que fugiram. A aeronave ficou com as rodas para cima. O dinâmica e causa da queda ainda será investigada pela Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Eles foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil, para prestar mais esclarecimentos.

(Com informações do Só Notícias/Kelvin Ramirez e Lucas Torres – foto: Show de Notícias).

Jornal Folha do Progresso em 23/01/2023/12:04:30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...