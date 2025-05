Aviso de Convocação: Exército abre vagas, sem concurso, para Oficiais Temporários! Veja as profissões aceitas

Foto:Reprodução | O Exército Brasileiro divulgou um novo aviso de convocação destinado ao Serviço Militar Voluntário (SMV) para ingresso como Oficial Temporário.

As oportunidades são destinadas a 8º Região Militar, que abrange os estados do Pará, Maranhão, Amapá e Norte do Tocantins.

Podem se candidatar brasileiros com nível superior dentro das áreas exigidas no edital. Além da escolaridade, os interessados precisam ainda ter idade entre 19 e 40 anos e altura mínima de 1,60 metros, se do sexo masculino, e 1,55 metros de altura, se do sexo feminino.

Vale destacar que o SMV possui duração mínima de 12 meses e máxima de oito anos. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 02 a 20 de junho pelo site da 8º RM.

Oficial Técnico Temporário (nível superior):

Bacharel em Administração

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo

Bacharel em Arquivologia

Bacharel em Biblioteconomia

Bacharel em Biomedicina

Bacharel em Ciências Contábeis

Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo

Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas

Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda

Bacharel em Direito

Bacharel em Enfermagem com especialização em Auditoria Hospitalar

Bacharel em Enfermagem com especialização em Obstetrícia

Bacharel em Enfermagem com especialização em Oncologia

Bacharel em Enfermagem com especialização em UTI

Bacharel em Enfermagem

Bacharel em Engenharia Agronômica

Bacharel em Engenharia Civil

Bacharel em Engenharia de Telecomunicações

Bacharel em Engenharia Elétrica

Bacharel em Engenharia Elétrica com especialização em Engenharia Clínica

Bacharel em Engenharia Elétrica com especialização em Eletrônica

Bacharel em Engenharia Elétrica com especialização em Eletrotécnica

Bacharel em Engenharia Mecânica

Bacharel em Engenharia Química

Bacharel em Engenharia Sanitária e Ambiental

Bacharel em Fisioterapia

Bacharel em Fonoaudiologia

Bacharel em Gestão Hospitalar

Bacharel em Museologia

Bacharel em Nutrição

Bacharel em Psicologia

Bacharel em Segurança do Trabalho

Bacharel em Serviço Social

Bacharel em Terapia Ocupacional

Informática (Bacharel em Ciência da Computação, Bacharel em Engenharia de Computação, Bacharel em Engenharia de Software, Bacharel em Sistemas de Informação, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnólogo em Redes de Computadores e Tecnólogo em Segurança da Informação)

Tecnólogo em Estradas

Tecnólogo em Agrimesura

Oficial Técnico Temporário (nível superior / magistério):

Licenciatura Plena em Artes Plásticas

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas

Licenciatura Plena em Ciências Naturais com habilitação em Biologia

Licenciatura Plena em Ciências Sociais

Licenciatura Plena em Educação Física

Licenciatura Plena em Filosofia

Licenciatura Plena em Física

Licenciatura Plena em Geografia

Licenciatura Plena em História

Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Inglesa

Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa

Licenciatura Plena em Matemática

Licenciatura Plena em Pedagogia

Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização em Educação Inclusiva

Licenciatura Plena em Química

Etapas de Seleção

Etapa I – Cadastro e Inscrição – realizada pela internet;

Etapa II – Avaliação da documentação – realizada de forma presencial;

Etapa III – Heteroidentificação Complementar (HC) – realizada de forma presencial;

Etapa IV – Inspeção de Saúde (IS) – realizada de forma presencial;

Etapa V – Exame da Aptidão Física (EAF) – realizada de forma presencial;

Etapa VI – Designação – realizada de forma presencial;

Etapa VII – Seleção Complementar – realizada de forma presencial; e

Incorporação.

Mais informações

Os interessados podem obter maiores informações no edital. Para isso, basta clicar aqui. As inscrições devem ser realizadas no endereço eletrônico https://8rm.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=396

