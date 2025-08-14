Avô e neto morrem em acidente entre carro e moto em Oriximiná

Nicolas Pietro Costa dos Santos, 5 anos, e Manoel Mauro Cardoso dos Santos, 54 anos, morreram em acidente — Foto: Reprodução

As vítimas foram identificadas como Manoel Mauro Cardoso dos Santos, 54 anos, e Nicolas Pietro Costa dos Santos, 5 anos.

Um grave acidente entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas mortas, um homem e uma criança (avô e neto), nesta quinta-feira (14), em Oriximiná, no oeste do Pará. O acidente foi registrado na PA-439, próximo ao aeroporto do município.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Manoel Mauro Cardoso dos Santos, 54 anos, e Nicolas Pietro Costa dos Santos, 5 anos. Eles estavam em uma motocicleta Yamaha Factor 125 que foi atingida por um carro, segundo testemunhas.

O diretor do Samu, Fabiano, informou que a Polícia Civil fará a perícia para confirmar as causas do acidente. Equipes do Samu, Defesa Civil, PM e agentes de trânsito isolaram o local até a liberação dos corpos, que foram levados ao necrotério do hospital municipal.

Fonte: Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/16:48:14

