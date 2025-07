Avô é preso suspeito de abusar da própria neta, no Pará

Após os procedimentos de praxe ele foi colocado à disposição da Justiça no presidio de Redenção | Foto:Reprodução

Uma operação da Policia Civil da cidade de Redenção, no sul do Pará, prendeu um homem suspeito da prática do crime de estupro e posse de arma de fogo.

O suspeito foi preso na manhã do último sábado (19), depois que a equipe de plantão na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, recebeu uma informação encaminhada por uma mulher que reside na cidade de Xinguara, que dizia que a sobrinha dela de 14 anos e que morava na cidade de Redenção, estava sofrendo abuso por parte do avô.

Na denúncia a mulher informou que a vítima morava na casa do abusador e que a jovem há vários anos vinha sofrendo os abusos.

Ainda de acordo com a tia da adolescente, na última sexta-feira (18), além de abusar da neta, o suspeito teria ameaçado a vítima fazendo uso de um facão.

De posse das informações e endereço do criminoso, uma equipe de policiais civis foi até a residência onde a vítima residia e conseguiu prendê-lo. No local os policiais encontraram uma espingarda de fabricação caseira, o facão usado para ameaçar a adolescente e uma munição.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Redenção, onde foram realizados o auto de prisão em flagrante por estupro e posse ilegal de arma e munição. Após os procedimentos de praxe ele foi colocado à disposição da Justiça no presidio de Redenção.

