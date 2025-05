Avó fica gravemente ferida ao salvar neta de ataque de pit bull, em Goiás; cão foi abatido

Foto: Reprodução | Câmeras de segurança da rua mostram vizinho pulando portão após ouvir os gritos da moradora, em Caiapônia.

Uma avó protegeu a neta de 1 ano e 6 meses do ataque de um pit bull da família e sofreu múltiplos ferimentos, em Caiapônia, região sul de Goiás. Apesar dos ferimentos da mulher, a criança saiu ilesa. Câmeras de segurança registraram os gritos desesperados da mulher, enquanto vizinhos tentavam pular o muro da casa. A Polícia Militar foi chamada e fez o resgate da avó e da criança.

Em entrevista, o tenente da Polícia Militar, Silva Filho, disse que a mulher, de 46 anos, levou mais de 50 pontos. Segundo ele, além dos ferimentos das mordidas ela ainda ficou feridas por cacos de vidro de uma porta que se quebrou no momento do ataque, que começou no quintal.

“Ela foi segurando a criança no colo e se defendendo com o outro braço. Levou a criança para dentro do quarto e continuou sendo atacada pelo cachorro na sala, onde o pit bull pressionou ela numa porta de vidro, que quebrou no braço dela”, contou.

O ataque aconteceu na manhã da última quinta-feira (8), em uma casa no Setor Norte. De acordo com informações da Polícia Militar, avó e neta foram atacadas por um cão da raça pit bull. O animal pertencia à família, de acordo com informações apuradas pela TV Anhanguera.

Antes da chegada dos agentes, vizinhos se aglomeravam na frente do portão. Nas imagens, é possível ver que uma pessoa tenta pular o muro da casa.

Quando chegaram ao local, os policiais também tentaram entrar pulando o muro, mas foram atacados pelo cachorro, que estava no quintal. Segundo o relato, o cão precisou ser morto para que os agentes conseguissem entrar.

Em vídeo divulgado pelo batalhão é possível ver um policial dando dois tiros de cima do muro. Segundo informações da TV Anhanguera, o pit bull acabou morrendo.

Dentro do imóvel, a equipe encontrou a avó gravemente ferida enquanto a neta chorava muito, assustada. Imediatamente, os agentes prestaram os primeiros socorros à mulher, que foi levada ao hospital pelo Samu. A criança foi resgatada ilesa;

Ainda segundo informações da polícia, essa não foi a primeira vez que o animal foi violento. Há 2 anos, no mesmo endereço, ele atacou um funcionário de pet shop e matou um cachorro.

Fonte: G1/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/05/2025/15:29:49

