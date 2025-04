Azul abre 108 vagas com direito a passagens grátis, plano de saúde e outros benefícios

Azul: as oportunidades de emprego são para diversas regiões do país. | Reprodução

Companhia Azul Linhas Aéreas expande contratações em momento de crescimento do setor, com oportunidades em diversas áreas e estados brasileiros. Veja!

Uma das carreiras mais atrativas é de atuar em companhias aéreas, pelo sonho de conhecer outras cidades e poder vivenciar melhor o mundo da aviação, além de aprender com novas culturas.

A Azul Linhas Aéreas anunciou a abertura de 108 novas vagas de emprego, distribuídas em diferentes regiões do Brasil. As oportunidades abrangem tanto o setor operacional quanto o administrativo.

de forte expansão após a retomada do setor aéreo. Em fevereiro de 2025, a Azul atingiu a marca de mais de 900 voos diários e atendeu mais de 160 destinos nacionais e internacionais.

Áreas de atuação e perfil buscado

As vagas contemplam posições em áreas como:

Operações aeroportuárias;

Setor de cargas;

Tecnologia;

Atendimento ao cliente.

Entre as funções disponíveis destacam-se:

Agente de aeroporto;

Auxiliar de cargas;

Controlador de voo;

Motorista de pista;

Analista de canais;

Analista de produtos;

Analista de projetos.

Todas as contratações serão realizadas em regime CLT, com jornada integral e foco no desenvolvimento de carreira dentro da empresa. A Azul busca talentos com perfis diversos, priorizando candidatos alinhados aos valores de inovação, excelência no atendimento e inclusão.

Benefícios atraem candidatos

Os colaboradores da Azul contam com um pacote de benefícios diferenciado, que inclui:

Passagens aéreas gratuitas ou com desconto para funcionários e dependentes;

Plano de saúde e odontológico;

Previdência privada;

Auxílio-creche;

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Seguro de vida.

A empresa também investe fortemente em programas de capacitação e oferece cursos, mentorias e trilhas de desenvolvimento profissional. Esse compromisso com o crescimento dos funcionários abre possibilidades para promoções internas e mudanças de área no médio prazo.

Como se candidatar

Os interessados nas vagas devem acessar o portal oficial de carreiras da empresa para cadastrar seus currículos. As inscrições já estão abertas e o processo seletivo segue em andamento.

