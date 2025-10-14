Babá é morta a facadas na frente de crianças em Maceió; ex-marido da patroa é o principal suspeito

Foto:Reprodução | Inaianne Costa Silva, de 27 anos, foi assassinada dentro da casa onde trabalhava no bairro Santa Lúcia, em Maceió. O suspeito, ex-marido da patroa, descumpriu medida protetiva e foi preso após fugir. Câmeras de segurança registraram o crime, ocorrido enquanto a dona da casa estava fora.

O assassinato ocorreu na presença das três filhas do casal, que presenciaram toda a cena de violência.

Uma mulher de 27 anos identificada como Inaianne Costa Silva, que trabalhava como babá, foi morta a facadas na manhã desta segunda-feira (13) dentro da casa onde prestava serviços, no bairro Santa Lúcia, em Maceió (AL). O principal suspeito é o ex-marido da patroa, de 32 anos.

De acordo com informações da Polícia Civil de Alagoas, Inaianne foi encontrada com múltiplas perfurações provocadas por arma branca. Após o crime, o agressor fugiu do local, mas foi localizado e preso poucas horas depois na residência da mãe, no bairro Antares.

O delegado Emanuel Rodrigues, coordenador da Unidade de Atendimento ao Local de Crime 1 (UALC 1), informou que o assassinato teria sido motivado por vingança. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa, que havia registrado boletim de ocorrência por violência doméstica e possuía medida protetiva contra ele.

Segundo a polícia, o crime aconteceu enquanto a dona da casa, de 26 anos, saía com o atual namorado. Câmeras de segurança instaladas na residência registraram toda a ação e permitiram que a mulher reconhecesse o ex-companheiro nas imagens.

O casal estava separado havia três meses e tinha três filhos. As investigações seguem em andamento para detalhar o momento do ataque e confirmar se o crime foi premeditado.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...