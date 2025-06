Babá é presa por tentativa de homicídio contra bebê de 11 meses no Pará

Foto: Reprodução | A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (26), uma mulher investigada por tentativa de homicídio qualificado contra um bebê de 11 meses. A prisão ocorreu durante a “Operação Eli”, deflagrada pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA), vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), com apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP).

A prisão foi efetuada no distrito de Outeiro, em Belém. “Desde a denúncia, a equipe realizou diversas diligências investigativas e iniciou o monitoramento da investigada, representando à Justiça pelo mandado de prisão preventiva, além do pedido de busca e apreensão domiciliar, ambos deferidos. Durante o monitoramento e após o deferimento da decisão judicial, constatou-se que a investigada havia se evadido da residência onde morava, no bairro de São Brás. Após intenso trabalho investigativo, ela foi localizada escondida em Outeiro, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor”, explica o delegado Theo Schüler, diretor da DATA Belém.

Durante o cumprimento do mandado de busca, realizado na residência da suspeita, foram apreendidos medicamentos e seringas que serão submetidos à perícia técnica.

A mulher foi conduzida até a sede da DATA, em Belém, onde prestou depoimento em Auto de Qualificação e Interrogatório e permanece à disposição da Justiça. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) dará continuidade às investigações para apurar a dinâmica dos fatos e identificar eventuais outras vítimas.

Entenda o caso – A investigação teve início no dia 19 deste mês, após denúncia formalizada pela família da vítima, que constatou comportamento anormal da criança, apresentando intensa letargia e sonolência. Imagens do sistema de monitoramento da residência flagraram o momento em que a babá introduziu um objeto semelhante a um comprimido na garganta do bebê, forçando sua ingestão. Veja vídeo:

Com base nas provas colhidas, foi instaurado inquérito policial e solicitada a prisão preventiva da investigada, além da busca e apreensão domiciliar, pedidos estes deferidos pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

A prisão foi fundamentada na gravidade da conduta, no risco de reiteração do crime e na possibilidade de fuga da investigada.

“Este é um caso de extrema gravidade, em que uma criança, que deveria estar protegida, foi vítima de uma tentativa de homicídio. As imagens obtidas foram fundamentais para que pudéssemos agir rapidamente e garantir a prisão da suspeita. Estamos empenhados em aprofundar as apurações, buscando identificar se há outras vítimas ou circunstâncias relacionadas a este crime”, ressalta a delegada Emanuel Amorim, diretora da DAV.

Operação Eli – O nome da operação faz referência ao personagem bíblico Eli, que acolheu e protegeu o profeta Samuel, simbolizando cuidado e responsabilidade com a infância. A escolha do nome reforça o compromisso institucional da Polícia Civil em proteger crianças e adolescentes, além de representar uma resposta firme e humanizada diante da gravidade do crime investigado.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/08:32:15

