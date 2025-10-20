Bahia atropela o Grêmio e segue firme na luta pelo G6 do Brasileirão

Bahia vence Grêmio na Fonte Nova • Letícia Martins/EC Bahia

Tricolor baiano vence por 4 a 0 na Fonte Nova, chega a 46 pontos e se mantém em sexto lugar no Brasileirão.

O Bahia fez valer o mando de campo e não deu chances ao Grêmio na tarde deste domingo (19), na Arena Fonte Nova. Com uma atuação dominante do início ao fim, o time de Rogério Ceni venceu por 4 a 0 e consolidou sua posição no G-6 do Campeonato Brasileiro, chegando a 46 pontos.

O Tricolor gaúcho, por sua vez, segue irregular e permanece em 12º, com 36.

Logo aos 3 minutos, o Bahia mostrou a que veio. Ademir fez bela jogada individual pela direita e serviu Iago, que completou para o fundo da rede de Gabriel Grando, abrindo o placar. A pressão baiana continuou intensa, e, aos 9, Willian José acertou um chutaço de fora da área, no ângulo, para ampliar o marcador.

O Grêmio sentiu o golpe e ainda perdeu Marcos Rocha lesionado, sem conseguir reagir diante da força ofensiva dos donos da casa. O Bahia quase fez o terceiro ainda na etapa inicial, mas Carlos Vinícius salvou em cima da linha após cruzamento venenoso de Cauly.

No segundo tempo, a equipe baiana manteve o ritmo. Aos 11 minutos, Willian José voltou a aparecer, desta vez como garçom: cruzou na medida para David Duarte subir mais alto que todo mundo e fazer o terceiro. A Fonte Nova explodiu, e o clima foi de festa até o apito final.

O Bahia ainda teve chances de transformar a vitória em goleada na sequência, especialmente em boa chegada de Tiago aos 13 minutos, mas o goleiro Grando evitou o quarto gol.

No último minuto, Kannemann não protegeu bem a bola, Nestor deu um toquinho na bola, a redonda passou no meio das pernas do goleiro e o placar terminou em 4 a 0.

Fonte: CNN Brasil

