Bahia, comandando por Ceni, vence Atlético-MG e escapa do rebaixamento na última rodada do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira, o Campeonato Brasileiro de 2023 chegou ao fim. Para se manter na Série A no ano que vem, o Bahia bateu o Atlético-MG por 4 a 1. Cauly, Luciano Juba, Thaciano e Ademir marcaram para os donos da casa, enquanto Paulinho descontou para os visitantes. A partida, válida pela 38ª rodada, aconteceu na Fonte Nova, em Salvador.

Com o resultado, o Bahia de Rogério Ceni jogará na elite do futebol brasileiro em 2024. O Tricolor de Aço foi aos 44 pontos e terminou o torneio nacional na 16ª posição – a derrota do Santos por 2 a 1 para o Fortaleza e a vitória do Vasco pelo mesmo placar sobre o Red Bull Bragantino também ajudaram. Já o Galo acabou na terceira colocação, com 66 pontos.

O jogo – O Bahia teve grande oportunidade para abrir ao placar no primeiro minuto de partida. Após virada errada de Paulinho, Cauly ficou com a bola e tocou para Biel. O camisa 10 cruzou rasteiro para trás e a zaga do Atlético-MG afastou mal. Thaciano chegou batendo da entrada da área, mas a bola foi pela linha de fundo.

E foi aos 11 minutos que o Tricolor de Aço conseguiu inaugurar o marcador. Na saída de bola, Edenilson perdeu a bola para Rezende. O meio-campista tocou para Thaciano, que avançou no campo. O atacante, então, achou lindo passe para Cauly, que finalizou para fazer o primeiro gol do jogo.

Aos 13 minutos, o time treinado por Ceni chegou com perigo novamente. Em boa cobrança de falta na grande área, Kanu se adiantou à marcação do Galo e subiu mais alto que a zaga adversária para cabecear. Everson, porém, fez grande defesa para impedir o segundo gol do Bahia. Com 23 minutos, o Tricolor baiano assustou novamente em bom chute de fora da área de Rezende, mas Everson defendeu.

Com 25 minutos, o Galo respondeu com Pavon. O argentino recebeu bom lançamento pelo lado esquerdo, cortou para o meio e acertou linda finalização colocada, mas o goleiro Marcos Felipe foi buscar para evitar o empate mineiro.

Mas o Atlético-MG chegou ao empate com o artilheiro do campeonato. Igor Gomes recebeu a bola na intermediária e encontrou Paulinho infiltrando a grande área. Na saída do goleiro, o camisa 10 deixou tudo igual no placar aos 35 minutos.

O Bahia, porém, não jogou a toalha e voltou a ficar à frente no placar nos acréscimos do primeiro tempo. Em bate rebate por conta da insistência de Cauly pelo lado direito, Thaciano ficou com a bola e cruzou na grande área. Luciano Juba apareceu como “elemento surpresa” e bateu de primeira para marcar o segundo gol do Tricolor de Aço.

No segundo tempo, o jogo perdeu um pouco do ritmo eletrizante da etapa inicial. Mas para escapar de vez do rebaixamento, vale tudo. Aos 21 minutos, Rezende finalizou de fora da área. Thaciano, dentro da grande área, foi na bola, dominou e chutou no canto de Everson para ampliar. E aos 46 minutos, Ademir fez o gol da vitória baiana: o camisa 7 partiu em contra-ataque, cortou para o meio e finalizou no canto de Everson para marcar o quarto do Bahia.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/12/2023/06:38:31

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

