Bahia elege primeiro presidente assumidamente gay entre os clubes da Série A

Ex-goleiro Emerson Ferretti vai comandar o Tricolor de Aço no triêncio de 2024 a 2026.

Em uma eleição histórica realizada na Arena Fonte Nova no sábado (2), Emerson Ferretti, ex-goleiro que passou por clubes como Grêmio e Flamengo, foi eleito o novo presidente do Bahia. O dirigente, que conquistou o bicampeonato da Copa do Nordeste durante sua carreira como jogador no clube, assume o cargo para o triênio de 2024 a 2026.

Além de seus feitos no futebol, Emerson Ferretti entra para a história como o primeiro presidente de clube assumidamente gay, representando um marco importante para a inclusão e representatividade da comunidade LGBTQIA+ no mundo do futebol.

Ferretti sucede Guilherme Bellintani, que esteve à frente da presidência nos últimos seis anos. O ex-goleiro obteve uma expressiva vitória nas urnas, conquistando 1089 votos, superando seu concorrente mais próximo, Marcelo Sant’Ana, que ficou com 774 votos. Os demais candidatos, Marcus Verhine, Leonardo Martinez e Jailson Baraúna, obtiveram respectivamente 673, 485 e 158 votos.

“É um momento de união, crença no nosso clube e muito trabalho. A presidência me oferece a oportunidade de liderar em um momento desafiador para todos nós. Quero abrir as portas para os demais candidatos, pois cada um de vocês tem muito a contribuir com o Bahia. Estaremos sempre dispostos a ouvir”, declarou o novo presidente em seu discurso de posse.

A principal missão de Ferretti será supervisionar o acordo recente com o Grupo City, que adquiriu 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Além disso, ele visa aumentar as receitas do clube e fortalecer os esportes olímpicos.

Com 52 anos de idade, o ex-goleiro iniciou sua carreira nas categorias de base do Grêmio, onde conquistou dois títulos gaúchos (1990 e 1993) e uma Copa do Brasil (1994). Passou pelo Flamengo, América-RJ, América-RN, Ituano, Bragantino e Juventude, fazendo parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 1999.

Durante sua passagem pelo Bahia, Ferretti disputou 167 jogos e conquistou três títulos, sendo bicampeão da Copa do Nordeste (2001 e 2002) e campeão baiano (2001). Curiosamente, também defendeu o arquirrival Vitória, onde ergueu o título estadual em 2007.

O novo presidente aguarda a definição do Brasileirão para saber em que condições assumirá o clube. O Bahia encontra-se na 17ª posição, com 41 pontos, e busca escapar da zona de rebaixamento em um confronto crucial contra o América-MG, neste domingo, às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

